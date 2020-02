Rio - Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo se meteu na provocação dos jogadores do Flamengo ao clube paulista. Após o título da Recopa, os rubro-negros ironizaram o clube paulista afirmando que o Verdão "não tem Mundial". O ex-atacante e atual comentarista da Fox Sports defendeu a brincadeira dos atletas.

"Acho que é válido. Acho mais válido numa festa de comemoração do que dentro do campo, embora eu já tenha feito no campo, nas comemorações. Isso que move o futebol. Com certeza, os torcedores do Palmeiras estão chateados, mas o clube tem que se mobilizar para reverter esse quadro. Ganhar o quanto antes a Libertadores", afirmou.

Apesar disso, o Animal afirmou que a provocação dos jogadores do Flamengo está equivocada. "Eu acho que o Palmeiras tem Mundial. Se, naquela ocasião, em 51, aquele torneio valeu como título mundial, eu acho que tem, mas é só a opinião de um torcedor apaixonado pelo Palmeiras", disse.