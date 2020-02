A derrota do Flamengo para o Independiente del Valle na semifinal da Libertadores Sub-20 ainda não foi superada pelos jogadores e comissão técnica, principalmente pela forma como aconteceu o revés. A equipe rubro-negra vencia por 1 a 0, mas, um pênalti mal marcado pelo árbitro chileno Felipe Andres Gonzales a favor dos equatorianos e convertido aos 43 minutos do segundo tempo, levou a disputa da vaga à decisão para as penalidades máximas. O ocorrido revoltou a todos no pós-jogo, e alguns atletas chegaram a "chorar de raiva". (veja o lance no vídeo abaixo)

Lo mejor de la clasificación de @IDV_EC a la final de la #LibertadoresSub20 tras dejar a @Flamengo en el camino!



Gols e pênaltis! Os melhores momentos da classificação do @IDV_EC sobre o @Flamengo na #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/M8no0HxHBh — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 28, 2020

Segundo apurou a reportagem, a irritação no vestiário após a derrota era explícita. Os jogadores inconformados com a arbitragem gritavam de raiva e mostravam inconformismo. Um atleta, inclusive, chegou a falar minutos após descer do gramado que a revolta era tanta porque, na concepção dele, o Independiente del Valle era uma das equipes mais fortes que o Flamengo já havia enfrentado pela categoria Sub-20.

Outro lance que revoltou a todos ainda mais aconteceu nos acréscimos. Guilherme Bala invadiu a área e foi derrubado pelo marcador. Na visão do elenco rubro-negro e da comissão técnica, o lance foi falta clara, mas o árbitro mandou seguir. (veja o vídeo abaixo)

Aos 44 do 2o tempo, estava 1x0 para o #Flamengo na Libertadores SUB20 contra o Suco Del Vale. O arbitro mal intencionado, igual ao de ontem, deu um pênalti ridículo, inexistente. Em seguida, não deu esse pênalti aí pro #CRF. Tem que ter muita reclamação na #Conmebol. Sujos pic.twitter.com/n3HzwcVegU — Dead Pool Mengão (@DeadPoolMengao) February 27, 2020

A indignação dos jogadores não ficou apenas entre quatro paredes. Alguns jogadores postaram mensagens nas redes sociais escancarando a revolta com a arbitragem. O volante João Gomes chegou a dizer que foi um "Roubo".

Isso é ROUBOOO !! Falem o que quiser mas isso é roubo, pisaram nos nossos sonhos. — João Gomes (@GomesOficial08) February 28, 2020

O Flamengo vai disputar o terceiro lugar da Libertadores Sub-20 diante do Libertad, domingo, às 18h. Os paraguaios foram derrotados para o River Plate na outra semifinal.