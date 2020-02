Pentacampeão do mundo posta gol do Liverpool sobre Flamengo em Mundial e rebate provocação

Rio - Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos rebateu a provocações feitas por jogadores do Flamengo ao clube paulista. Vídeos que bombaram na internet aparecem Gabigol e Rafinha cantando que o "Palmeiras não tem Mundial".

Em seu perfil oficial no Instagram, o pentacampeão do mundo compartilhou vídeo do gol marcado por Roberto Firmino, do Liverpool, na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, no ano passado.



Confira:

"Já que estão me marcando aí para zoar vamos lá, adoro uma zoeira. Só não vale ficar bravinho", escreveu Marcos na legenda.