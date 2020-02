Vitinho admite que não gosta do rótulo de '12º jogador' do Flamengo

Rio - O atacante Vitinho tem sido uma espécie de amuleto de Jorge Jesus. Com boas atuações, ele vem entrando constantemente nos jogos, mas não gosta do rótulo de '12º jogador'.

"Não me incomoda [rótulo de 12º jogador], mas também não gosto. Pela situação que eu tenho transformado é bom, pois tenho oportunidade de ser o cara que entra logo que precisa. Mas meu desafio é lutar comigo mesmo para eu ter mais oportunidades. Vou trabalhar durante o ano para estar mais vezes em campo. Atingindo os objetivos do jogo e da equipe, você consegue se destacar. Me mantive focado no que deveria fazer nos treinos mesmo fora dos primeiros jogos. Tinha convicção de que jogaria bem isso me deixou tranquilo", disse o jogador ao "UOL".

O Flamengo contratou nomes de peso para o ataque nesta temporada. No entanto, mesmo com as chegadas de Pedro Rocha, Michael e Pedro, Vitinho ainda se mantém como uma das opções favoritas de Jorge Jesus.