Jornalista acredita que clubes paulistas votaram contra vendas de mando por 'boicote' ao Flamengo

Rio - A decisão da CBF de proibir a venda de mandos de campo no Campeonato Brasileiro gerou polêmica. Durante o programa "Futebol na Veia", da ESPN, o jornalista Vitor Birner se mostrou favorável à decisão, mas disse acreditar que os clubes paulistas se uniram para votar contra o Flamengo.

"O time tem que jogar no seu estádio. Eu entenderia se aqui (no Brasil) fosse um lugar de bom senso, que pudesse haver exceções. Por exemplo: o Flamengo é um time nacional. Então, se o Flamengo decide jogar em Brasília, não é porque ele quer o dinheiro como uma equipe que precisa pagar salário. Mas, como aqui não tem bom senso, não se pode ter exceções, precisa de rigidez. Sou a favor da rigidez da regra. Eu tenho absoluta certeza que os times paulistas, sim, olharam para a força do Flamengo e, para dificultar, votaram em bloco contra", disse Birner.

Apenas Flamengo, Botafogo, Internacional, Grêmio, Atlético-GO, Ceará e Fortaleza votaram contra a proibição.