Dirigente do Flamengo fala sobre polêmica de Bruno Henrique: 'Está chateado, mas tranquilo'

Rio - Após a vitória por 4 a 1 sobre a Cabofriense, no último sábado, no Maracanã, o Flamengo se posicionou pela primeira vez sobre a situação envolvendo Bruno Henrique. Em fala após a partida, o vice de futebol Marcos Braz explicou o ocorrido e garantiu que o atacante está tranquilo.

"Eu falei muito rápido com ele. Primeiro, quero deixar bem claro que a Lei Seca para todos nós aqui é um excelente programa. É contundente, a população aprova e é muito importante para a prevenção dos acidentes. A gente teve o atleta, que foi solicitado a parada dele em umas dessas blitz, ele parou, fez o procedimento normal, entregou a documentação do carro, não quis fazer o bafômetro. Ele se sentia desconfortável, achava que estava no limite ali e não fez. Posteriormente, foi avisado a ele que teve um problema, que não estava aparecendo nos registros do sistema. Ele foi até a delegacia, fez os procedimentos normais. Ele está chateado com o acontecido, mas também está muito tranquilo, porque fez todos os procedimentos. Agora é aguardar o que vai dar daqui para frente", disse Braz.

Bruno Henrique foi parado em uma blitz da Lei Seca na madrugada do último sábado e se recusou a soprar o bafômetro. Além disso, apresentou uma CNH que não constava no sistema de dados do Detran. Uma perícia irá apontar se o documento é falso.