Zico rasga elogios a time de Jesus: 'Agora sabem o que representa o Flamengo'

Rio - Chegou o "Natal Rubro-Negro": Zico completa 67 anos nesta terça. De volta ao Rio para comemorar a data com a família, o maior ídolo do Flamengo atendeu à reportagem do LANCE! e fez uma análise da atual fase do clube, triturador de recordes e com títulos empilhados desde a chegada de Jorge Jesus.



Zico acredita que a principal chave para as glórias é composta pela "completa mudança de postura" dos jogadores nas partidas.



"O Flamengo vive um momento ímpar, as peças todas se encaixaram. Eles todos estão sendo merecedores desse enorme sucesso. Além de serem ótimos jogadores e membros da comissão técnica, estão correspondendo aos altos investimentos feito pelo clube. É perceptível que estão demonstrando muito empenho dentro de campo, criando empatia com a torcida. Mudou o espírito. Acredito que o grande trunfo do Jorge Jesus foi fazer os jogadores entenderem isso, já que muitos já estavam lá há pouco tempo, mas, hoje, há uma postura completamente diferente. Agora sabem o que representa o Flamengo".



O próximo jogo em que Zico e a Nação poderão acompanhar o Flamengo será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O adversário será o Junior Barranquilla, na Colômbia.



A equipe de Jesus tentará superar a histórica do próprio Zico, defendendo o título de 2019. O clube vai em busca da terceira taça do torneio, cujo grupo em que está, nesta edição, também é composto por Independiente Del Valle e Barcelona-EQU.