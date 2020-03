Comentarista chama a atenção do Flamengo sobre negociação com Jesus: 'Não pode ficar refém'

Rio - Ainda sem uma definição sobre a renovação de contrato com Jorge Jesus, o Flamengo segue negociando com o português. Apesar de todos na imprensa esportiva destacarem a importância do treinador, há aqueles que pensam que o Rubro-negro não está agindo de forma 100% correta nas negociações. Na opinião do ex-jogador e atual comentarista da ESPN Brasil, Zé Elias, o clube carioca corre perigo nesse impasse com o comandante.

"O Jorge Jesus está na dele. Desde o ano passado, está vendendo o seu peixe. Para ele, o tempo é livre, mas para o Flamengo não. O Jorge Jesus sempre fala que se vier uma oferta da Europa, ele pode sair. E continua com essa situação. Agora, o Flamengo não pode ficar refém, como ficou do Rueda. Porque pode chegar uma proposta qualquer dia ou ele decidir não renovar e o Flamengo fica sem treinador", afirmou.

O contrato de Jorge Jesus com o Flamengo vai até o meio da atual temporada. Os dirigentes do clube carioca desejam renovar o vínculo até o fim do ano que vem.