Com desfalques, Jorge Jesus quebra a cabeça para escalar o Flamengo para a estreia da Libertadores

Rio - Nesta quarta-feira, o Flamengo entrará em campo pela Libertadores pela primeira vez como bicampeão da competição. Na defesa do título, o Rubro-negro terá quatro desfalques contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. Jorge Jesus terá que quebrar a cabeça para escalar a equipe.

O Rubro-negro não vai contar com: Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Rafinha, lesionados, e Willian Arão, suspenso. Com um elenco de causa inveja a todos os treinadores do Brasil, Jorge Jesus tem opções de qualidade e experiência para quase todas as posições.

A principal dúvida é no ataque. Sem Bruno Henrique, o Flamengo pode jogar com: Michael, Vitinho, Diego ou Pedro. A dupla de zaga deverá formada por Léo Pereira e Gustavo Henrique, enquanto a lateral direita deve ficar a cargo do jovem João Lucas. Com Arão suspenso, Thiago Maia é o favorito para ser titular.