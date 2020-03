Felipe Melo afirma que Flamengo é 'time a ser batido na Libertadores'

Rio - Um dos favoritos ao título da Libertadores, Palmeiras estreia nesta quarta-feira, contra o Tigres, na Argentina. Capitão da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo, Felipe Melo afirmou que o Flamengo é o "time a ser batido" na competição mais importante da América do Sul.

"Se você pegar o título do Atlético-MG (2013), Deus abençoou ali. O Flamengo, no ano passado, se pegar o último jogo, Deus abençoou. A bola ficou quicando na frente do Gabigol para ele fazer o gol, sabe? Os jogos contra o Emelec... Tudo conspirou, além também do trabalho excepcional que tanto o treinador quanto os jogadores estavam e vêm fazendo. É o time a ser batido", disse o zagueiro.

Felipe Melo também acredita que o Palmeiras está mais preparado após as eliminações na Libertadores - na semifinal em 2018 e nas quartas de final em 2019, e negou que o Verdão seja "pipoqueiro".

"Temos que aprender a jogar mata-mata. Tem que ser dessa maneira. Não concordei quando chamaram nosso grupo de pipoqueiro, quando perdemos na semifinal para o Boca. Até pela história do Palmeiras. Tinha quantos anos que não chegava numa semifinal de Libertadores?", questionou.

O Palmeiras está no Grupo B da Libertadores de 2020 ao lado de Tigre (Argentina), Bolívar (Bolívia) e Guaraní (Paraguai).