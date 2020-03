Willian Arão se defende após expulsão na Recopa Sul-Americana: 'Não sou maldoso'

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo estreia na nova edição da competição nesta quarta-feira, contra o Junior Barranquila-COL, fora de casa. Dono de um dos grandes elencos da América do Sul, a equipe de Jorge Jesus não poderá contar com Willian Arão para a partida. O volante, que foi expulso no segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, se defendeu das críticas em entrevista no programa 'Bem, Amigos!'.



"Quando você está no jogo, você tem uma outra percepção. E a percepção que eu tinha no lance era de estar acompanhando a bola quicar, e eu falo “vou chegar”. Quando eu vi que ele antecipou e que ele ia de peito, ou de cabeça, eu falei “caramba, vou tirar”. E eu tento recolher o pé. Só que já era tarde. E na minha cabeça eu não tinha pego ele tão forte do jeito que pareceu. E aí, claro, depois não... Até pedi desculpas a ele depois", disse Arão, que completou:



"São mais de 230 jogos e é o meu primeiro cartão vermelho direto. Eu já fui o jogador que mais roubei bola e nunca tomei cartão. Você sempre leva dura do Mister (risos). Fazer uma ‘cagada’ dessas. Mas ele sabe que não foi por querer e todos os meus companheiros também sabem, porque eu não sou um jogador maldoso. E jamais voltaria a fazer isso. Mas é um lance de jogo, porque isso acontece. É um milésimo de segundo que você toma a decisão errada", encerrou o meia.