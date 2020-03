Rodrigo Caio acredita em favoritismo do Flamengo na Libertadores: 'Depende só de nós'

Rio - Campeão de tudo com o Flamengo na última temporada e no início de 2020, o zagueiro Rodrigo Caio está fora da estreia da equipe na Libertadores. Lesionado no primeiro jogo do rubro-negro na Recopa, o jogador foi sequer relacionado para o jogo contra o Junior Barranquila-COL. Em entrevista a 'Fox Sports', o defensor falou sobre o favoritismo do Fla no torneio.



"O Flamengo é um dos favoritos. Temos grandes equipes. Acredito que o River, pela continuidade, pelo treinador ser muito bom, um time que já se conhece. O Boca, pela camisa pesada. E acredito que todos os brasileiros brigam também. O São Paulo retornando também, um time que tem história na Libertadores, Palmeiras, Internacional, Grêmio, disse Rodrigo, que emendou:



"A gente tem uma grande equipe, um grande treinador, uma ideia estabelecida de jogo, e acredito que a gente tem plenas condições de vencer novamente. Depende só de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação. Acredito que vai ser uma grande Libertadores, e a gente espera que os brasileiros possam permanecer. Eu gosto disso", finalizou o zagueiro do Flamengo.