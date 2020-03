Vizeu relembra momentos de glória contra o Junior Barranquila e revela que está na torcida pelo Flamengo na Libertadores 2020

O Flamengo vai estrear na Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Junior Barranquilla. O confronto com os colombianos traz boas recordações aos torcedores, mas também a um jogador em especial: Felipe Vizeu. O atacante foi o destaque do Rubro-Negro em 2017, quando a equipe carioca, comandada por Reinaldo Rueda, passou pelos colombianos na semifinal da Copa Sul-Americana e chegou à decisão da competição.

Na ocasião, o Flamengo venceu no jogo de ida, por 2 a 1, no Maracanã, com Felipe Vizeu, então com 19 anos, desempatando aos 36 do segundo tempo, com um golaço. Na Colômbia, o jovem atacante voltou a se destacar e marcou duas vezes no triunfo por 2 a 0.

O Dia bateu um papo com o jogador para saber como está sendo a nova vida e relembrar os momentos de alegria contra o Junior Barranquilla, quando defendia o Flamengo. Vizeu comemora bola na rede contra o Junior Barranquilla na Colômbia - Gilvan de Souza/Flamengo Quase três anos depois, Vizeu está no Akhmat Grozny, da Rússia, depois de uma passagem apagada pela Udinese, da Itália, e Grêmio. Após quase ser emprestado ao Athlético-PR (chegou a ser anunciado oficialmente), o atacante optou por retornar à Europa. A reportagem do jornalbateu um papo com o jogador para saber como está sendo a nova vida e relembrar os momentos de alegria contra o Junior Barranquilla, quando defendia o Flamengo.

VEJA ABAIXO A ENTREVISTA COM O ATACANTE FELIPE VIZEU:

O Flamengo pega o Junior Barranquilla, adversário que te traz boas recordações. Ainda lembra daquele dia? Pode contar alguma curiosidade?

"Me lembro, claro. Um jogo que está marcado na minha vida, na minha história profissional. Estou para dizer que é um dos mais marcantes. Onde fiz 2 gols, ali já me tornava artilheiro da competição e também consegui ajudar a equipe indo para a final. Sendo que não só lembro desse segundo jogo, como lembro também do primeiro contra eles, que ganhamos de virada no Maracanã, onde pude fazer um dos meus gols mais bonitos da carreira até aqui."

Não é segredo para ninguém que você é torcedor do Flamengo. Você acompanha as notícias do clube?

"Sempre acompanho, continuo sempre torcendo. Flamengo é incrível, sou muito grato a esse clube que sou torcedor desde pequeno. Saber que fiz história lá é gratificante demais. Ver o nível que o Flamengo vem jogando é muito sinistro. Por isso estão sendo recompensados com muitos títulos. Base da diretoria, presidente, comissão e todos atletas."

Tem algum amigo no Flamengo ou mantém contato com algum jogador?

"Fiz muitas amizades, um clube que fui criado. Dos atletas que joguei na base há vários que ainda estão lá. Assim como vários profissionais também que estão ainda lá que estavam na minha época. Volta e meia falo com alguns. Desejo sorte, dou parabéns pelas conquistas, comento em fotos... Não que eu fale diariamente. Mas sempre tenho contato."

Como está sendo a sua adaptação ao futebol russo?

"O campeonato começou há pouco tempo, mas estou junto ao grupo faz um bom tempo, pois iniciei a pré-temporada em janeiro. Já conheço todos bem, desde os companheiros até os funcionários, presidente do clube. Mas está sendo boa adaptação. Estou muito motivado e o mais importante, feliz."

Muitos julgaram a sua escolha, pois acham que você pode 'se esconder' na Rússia. O que você pensa sobre?

"Não acredito nisso, até porque é uma grande Liga. Tem grandes times. Estamos falando de Premier League da Rússia. Não tem como dizer que um jogador vá se esconder por jogar na Rússia. Para minha posição e carreira eu acredito que foi ideal. Até porque eu tinha muito essa vontade de retornar ao futebol europeu."

Amanhã (na quarta-feira, o time de Vizeu pega o Zenit) você tem um importante jogo. Motivado?

"Sim, um dos mais importantes até então. O meu segundo jogo aqui e será contra uma equipe muito forte e também pela Copa Rússia. Onde precisamos ganhar, seja em tempo normal, prorrogação ou pênalti para nos classificarmos. Motivação maior não existe. Por ser meu segundo jogo, contra uma grande equipe e por ser jogo único, onde é decidido em detalhes, jogos de mata-mata, eu acostumo sempre me destacar com gols."