Flamengo estreia na Libertadores sem quase meio time que venceu River Plate em final de 2019

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo é um dos favoritos ao título da competição neste ano. A equipe de Jorge Jesus faz a sua estreia nesta quarta-feira contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. O time titular que vai para campo mais tarde terá pelo menos cinco mudanças em relação à equipe que conquistou a Libertadores no ano passado.

Dos titulares na vitória sobre o River Plate, o Flamengo só perdeu Pablo Marí, que se transferiu para o Arsenal. No entanto, não poderá ter Rafinha, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que estão lesionados, e o volante Willian Arão, que está suspenso, no duelo contra o Junior Barranquilla.

Além do clube colombiano, o grupo do Flamengo também tem o Independiente Del Valle, do Equador, e o Barcelona de Guayaquil, também do Equador.