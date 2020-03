Mauro Cezar afirma que Flamengo e Jorge Jesus devem se reunir na próxima semana para discutir renovação

Rio - A situação entre Flamengo e Jorge Jesus segue indefinida. No entanto, de acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, as duas partes devem se reunir na próxima semana para discutir a renovação do vínculo do português com o clube carioca.

De acordo com o comentarista, caso exista realmente a oferta do Benfica, que segundo a imprensa portuguesa, teria oferecido um salário de R$ 25 milhões por ano para o treinador, o Flamengo teria mais dificuldades de conseguir renovar o contrato com Jorge Jesus.

O vínculo entre o treinador e o clube carioca vai até maio de 2020. O Flamengo planeja renovar o contrato com o português até o fim do ano que vem.