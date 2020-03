Ator da Rede Globo critica Pedro por acerto com o Flamengo: 'Se colocou na segunda prateleira da Seleção'

Rio - Um dos principais reforços do Flamengo para a temporada, o atacante Pedro começou bem a sua passagem pelo clube carioca. No entanto, há quem ache que seu acerto com o Rubro-negro foi equivocado. Essa é a opinião do ator da Rede Globo, Dan Stulbach.

"Eu acho que o Pedro escolheu mal o Flamengo ao escolher a sua volta ao Brasil. Ele era o jogador que estava na lista da seleção brasileira, ele era olhado pela seleção brasileira. Ao se colocar no Flamengo como reserva do Gabigol, ele já se coloca numa segunda prateleira de seleção brasileira de cara", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola".

Dan ainda comparou a escolha do jogador a de Michael, que foi a revelação do último Campeonato Brasileiro e também acertou com o Flamengo.

"Ele tinha que ter ido para o Grêmio, ele tinha que jogar bola, assim como o Michael tem que jogar bola e vai jogar bola por causa dessas convocações da seleção, apesar de que será comparado ao Bruno Henrique. Eu teria feito diferente se fosse o Michael, teria ido para o Palmeiras, para o Corinthians, assim como o Gustavo Scarpa foi para o Palmeiras e deveria ter ido para o São Paulo, para o Santos ou para o Corinthians, para jogar", afirmou.