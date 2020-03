Comentarista da Globo vê Flamengo favorito na Libertadores, mas ressalta: 'O desafio é a humildade'

Rio - Atual campeão, o Flamengo é apontado por muitos como um dos grandes favoritos a conquistar a Libertadores neste ano. É a opinião de Caio Ribeiro. Porém, o comentarista da Rede Globo acredita que um fator será determinante para o Rubro-Negro fazer valer o favoritismo dentro de campo.

"O Flamengo, pela manutenção do time do ano passado e pelos reforços que chegaram, tem totais condições de estrear vencendo, mesmo fora de casa, porque está se preparando pra isso. O grande desafio do Flamengo para esse ano é humildade. É entender que ele é sim favorito para todas as competições, mas ter a noção exata que não se vence jogo na véspera. É o grande favorito pra levar esse bicampeonato da Libertadores, mas se vence dentro de campo", afirmou Caio durante o "Seleção SporTV".

O Flamengo inicia a luta pela bicampeonato da Libertadores nesta quarta-feira, ás 21h30, diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.