Presidente do Flamengo vê Jorge Jesus perto de renovação: 'Quer ser campeão do Mundial'

Rio - Jorge Jesus ainda não renovou o seu contrato com o Flamengo, mas o clima nos bastidores do clube carioca é de muito otimismo. Em entrevista ao portal "Que Partidazo!", o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, afirmou que um acordo pelo novo vínculo dele acontecer.

"Nós estamos conversando. Já conversamos com Jorge Jesus, e as conversas estão evoluindo bem. Ele deixou claro que ele quer permanecer no Fla e, independente de qualquer coisa, tem objetivo muito claro de se tornar campeão mundial pelo Flamengo. E o Flamengo também quer tê-lo. O que a gente precisa acertar são mais os detalhes, que sempre demoram um pouco mais de tempo", afirmou.

O contrato do treinador com o Flamengo vai até o meio deste ano. A vontade do clube carioca é de renovar com Jorge Jesus até o final de 2021.