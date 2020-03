Flamengo assina com plataforma de conteúdo parceira de gigantes europeus

Rio - A recente viagem da cúpula do Flamengo para a Europa rendeu frutos práticos. Nesta quarta-feira, a Dugout, plataforma global de conteúdo digital, anunciou a parceria com o Rubro-Negro, o 100º clube a se juntar à empresa, "garantindo que o Fla continue a expandir o crescimento e o alcance de fãs na América Latina e além", de acordo com o descrito em legenda nas redes sociais.

Dugout is delighted to announce that Brazil’s iconic @Flamengo becomes the 100th club to join our platform, ensuring they continue to expand their fan growth and reach in Latin America and beyond.https://t.co/dI69Szt7Lm #VideoContent #Football #Milestones — Dugout Corporate (@DugoutCorporate) March 4, 2020

O presidente Rodolfo Landim, Gustavo Oliveira (vice-presidente de comunicação e marketing) e Mauricio Gomes de Mattos (vice-presidente de consulados e embaixadas) estiveram na Espanha nesta semana. A comitiva esteve nas dependências de Barcelona e Real Madrid, com o intuito de estreitar as relações. Os gigantes espanhóis, aliás, são parceiros da Dugout.Além de Real e Barça, Paris Saint-Germain, Milan, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Bayern de Munique, Juventus e Inter de Milão, por exemplo, são aliados da agência, cujo propósito é a produção de conteúdo digital personalizado (veja aqui).A título de curiosidade: a parceria da plataforma com a Inter aumentou as visualizações de vídeos do clube em 142% - de 7 milhões para 17 milhões em um período de três meses - e elevação de visitas únicas ao site do clube.De acordo com o co-fundador e presidente da Dugout, Elliot Richardson, o Flamengo é um dos clubes mais emblemáticos do planeta. Ele externou a sua satisfação, ao site oficial."Estamos felizes em receber o Flamengo como nosso 100 º clube parceiro. O Brasil é tão apaixonado pelo futebol, e o Flamengo é um dos clubes mais emblemáticos do mundo, por isso estamos muito orgulhosos de tê-los conosco, quando comemoramos esse marco fantástico. Estamos ansiosos para estabelecer uma forte parceria com o Flamengo, criando novos conteúdos incríveis que atraem sua crescente base de fãs na América Latina e em todo o mundo. A rica história do clube e a associação com jogadores lendários significam que juntos podemos contar histórias maravilhosas sobre o jogo"."Também temos o prazer de anunciar hoje (quarta) que a Dugout registrou mais de 1,84 bilhão de visualizações orgânicas em nossas plataformas em 2019 e, juntamente com todos os nossos parceiros, esperamos alcançar mais sucesso em 2020. Existem muitos desenvolvimentos empolgantes e novos produtos de receita que lançaremos no futuro próximo, permitindo que clubes, marcas, editores e plataformas parceiros ofereçam conteúdo de futebol da mais alta qualidade - tudo trabalhando em uníssono ", completou Richardson.