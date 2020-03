Jorge Jesus elogia atuação defensiva do Flamengo na Colômbia: 'Quase perfeita'

Rio - Na noite desta quarta-feira, o Flamengo foi até a Colômbia e derrotou o Junior Barranquilla por 2 a 1, na estreia pelo Grupo A da Conmebol Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Jorge Jesus afirmou estar satisfeito com o resultado e com o jogo de seus comandados. Durante a conversa com os jornalistas, o comandante português aproveitou para exaltar a defesa, "quase perfeita" neste duelo.



"Saio satisfeito com o resultado e satisfeito com o jogo. Jogamos contra uma boa equipe, com dois centroavantes muito bons, que prendem e podem fazer gol a qualquer momento. Defensivamente, fomos quase perfeitos. O Barranquilla não teve oportunidade de gol além do que marcou. O Flamengo teve três ou quatro e fez duas. Isso fez a diferença e é a diferença também dos nossos atacantes. Aqueles que têm a qualidade, geralmente não falham", afirmou, completando:



"Fizemos um jogo bom. Já fizemos melhores, óbvio. Perdemos três jogadores que normalmente são titulares: Rafinha, Arão e Rodrigo Caio. Quem entrou manteve o nível da equipe. Vencer fora de casa é importante. A fase de grupos não é igual ao período eliminatório, mas temos um grupo forte. Foi importante termos vencido fora. As quatro equipes têm chance de classificação. O Junior é uma boa equipe, com uma torcida quente. Não é fácil ganhar aqui. Estamos encantados".



Com o resultado, o Flamengo chegou a três pontos, mas está em segundo lugar no Grupo A da Conmebol Libertadores por conta do saldo de gols. Pela competição, a equipe de Jorge Jesus volta a campo na próxima quarta-feira, no Maracanã, quando recebe o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Antes, no sábado, o Rubro-Negro enfrenta o Botafogo em clássico válido pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.