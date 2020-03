Rio - Gabigol protagonizou mais uma bela cena com seus fãs. Desta vez, um torcedor mirim do Junior Barranquilla caiu em lágrimas ao receber um presente do ídolo brasileiro de 23 anos.



Após o fim do aquecimento, o jovem torcedor pediu a camisa do Gabigol e teve o pedido atendido. Logo ao receber o presente, caiu em lágrimas de tanta emoção.

Gabigol fazendo a alegria do torcedor, ídolo demais pic.twitter.com/xecOorWuPX — GIFSFLA (@GifsFla) March 5, 2020