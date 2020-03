Mauro Cezar vê atuação fraca e Flamengo 'encurralado' na estreia da Libertadores

Rio - Na estreia pela Libertadores, o Flamengo levou a melhor e venceu o Junior Barranquilla por 2 a 1 na Colômbia. Apesar dos três pontos fora de casa, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, não viu uma boa atuação do clube carioca.

"Venceu, com uma atuação fraca. Téo Gutiérrez perdeu um gol em cada tempo cara a cara com Diego Alves, que fez excelentes defesas em ambos os lances. Junior encurralou o Flamengo em seu campo na metade do 2º tempo, mesmo com uma equipe mediana", afirmou.

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo teve quatro desfalques na estreia da competição. Everton Ribeiro foi decisivo na vitória ao marcar os dois gols sobre o Junior Barranquilla.