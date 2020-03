Neto afirma que Jorge Jesus conversa diariamente com presidente do Benfica

Rio - O ex-jogador e atual apresentador da Band, Neto, deu uma informação que pode gerar preocupação na torcida do Flamengo. De acordo com ele, o treinador Jorge Jesus conversa diariamente com o presidente do Benfica.

"Jorge Jesus recebeu uma proposta de 5 milhões de euros [por ano] de salário. Ele conversa com o presidente do Benfica todos os dias. Eu sou amigo do Jonas e do Luisão, que jogam no Benfica, falo com eles sempre", afirmou.

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até o meio do ano. O Rubro-negro tenta renovar o vínculo com o treinador português até o fim do ano que vem.