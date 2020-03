Comentarista da Rede Globo vê irregularidade em gol do Flamengo na estreia da Libertadores

Rio - O Flamengo estreou com vitória na Libertadores, porém, a arbitragem pode ter dado uma "ajudinha" aos brasileiros no duelo contra o Junior Barraquilla. De acordo com o comentarista de arbitragem da Rede Globo, Sandro Meira Ricci, o primeiro gol de Everton Ribeiro teve uma raiz irregular.

"O Borja tomou o cartão amarelo realmente por reclamar do lance que deu origem ao gol do Flamengo. Neste lance, o João Lucas toca com a cabeça na bola e depois com o braço. No entanto, o braço ajuda com que ele faça o domínio. Então, a falta deveria ter sido marcada", afirmou.

O apoiador fez ainda o segundo gol do Flamengo no duelo contra os colombianos. No fim da partida, os donos da casa ainda diminuíram, mas nada que impedisse a vitória do clube brasileiro.