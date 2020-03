Futura baixa! Arrascaeta é convocado por seleção do Uruguai e deve desfalcar o Flamengo em duas partidas

Rio - O apoiador uruguaio Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo na Taça Rio. O jogador foi convocado pelo treinador Oscar Tabárez para dois compromissos da Celeste nas Eliminatórias. A seleção do jogador joga contra o Chile no dia 26 de março e o Equador no dia 31 de março.

A apresentação da Celeste está marcada para o dia 23 de março, mesmo dia do jogo entre Flamengo e o Bangu, pela Taça Rio. Além disso, o jogador deverá perder a partida contra o Boavista, no dia 1º de abril.

Como os duelos acontecem em período de recesso da Libertadores e das demais competições sul-americanas, o jogador não vai desfalcar o Flamengo em nenhuma partida do principal torneio do continente.