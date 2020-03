Jorge Jesus afirma que só deixaria o Flamengo para voltar ao futebol de Portugal

Rio - Jorge Jesus declarou que quando sair do Flamengo irá voltar para Portugal para comandar alguma equipe de seu país. O comandante rubro-negro deu entrevista para a emissora lusitana "Sport TV" e também afirmou que será difícil treinar equipes como Barcelona ou Real Madrid. O técnico, que possui contrato com o atual campeão da Libertadores até maio, pensa em renovar seu vínculo, mas não há informações sobre até quando irá durar esta relação.



Apesar de admitir que só voltará a trabalhar em Portugal, caso saia do Brasil, o treinador deu a entender que não sairá agora.



"O que me interessa ir para a Europa treinar uma equipe em que o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil? Não me interessa nada disso. Estou convencido que no dia que eu sair do Brasil, vou regressar para Portugal. No futebol não pode ser taxativo, mas acho que o sonho de treinar duas ou três equipes na Europa nunca vai se realizar. Por isso, saindo de um dos melhores clubes do mundo, como é o Flamengo, só posso voltar para Portugal".



O português fez questão de deixar claro que não pretende ameaçar o cargo de nenhum treinador de seu país. Bruno Lage, do Benfica, vive um momento ruim com a equipes após perder a liderança do Campeonato Português para o Porto. O Sporting contratou Rúben Amorim, que fez seu primeiro treino como treinador dos Leões nesta quinta-feira.



"Não quero perturbar qualquer trabalho nesta altura em Portugal, mas tenho o direito de dizer que quero voltar para Portugal quando sair do Brasil. Já pensei diferente, mas vi que é difícil. Nem sendo campeão do mundo ou ganhando a Libertadores novamente. As equipes de sonho que eu tinha, como Barcelona e Real Madrid, não irão se realizar", concluiu.