Borja reclama de arbitragem no primeiro gol do Flamengo: 'Como o juiz não deu mão?'

Rio - Campeão da última Libertadores, o Flamengo estreou com pé direito na nova edição do torneio. Fora de casa, contra o Junior Barranquila, o clube carioca venceu por 2 a 1. No entanto, a arbitragem deixou o atacante Miguel Borja, do time colombiano, insatisfeito. Após a partida, o jogador ex-Palmeiras criticou o juiz ao não anular primeiro gol do rubro-negro.



"Como que o árbitro não deu o toque de mão (de João Lucas)? Se nós estamos no ataque e encostamos a mão na bola, eles apitam. Por que resolveu não apitar? O jogador deles tocou com a mão na bola na jogada e depois saiu o gol. Nós precisamos de muita atenção, pois se não ficarmos atentos, os árbitros irão nos prejudicar", comentou o atacante do Barranquila.



Everton Ribeiro foi o nome do jogo na última noite, marcando dois gols. No primeiro tento, o jogador recebeu assistência de Arrascaeta e chapou a bola no canto do goleiro, que nada pôde fazer. Já na etapa final, Gabriel lançou Michael no ataque e o atacante tocou para o meio-campista, que tocou por cima do goleiro, ampliando a vantagem do Flamengo.