Árbitro relata invasão de campo de torcedor para abraçar Gabigol na partida entre Junior Barranquilla e Flamengo

O torcedor colombiano que invadiu o campo do Estádio Metropolitano para abraçar Gabigol, no duelo da última quarta-feira, entre Junior Barranquilla e Flamengo, pode dar problemas ao seu time de coração. O árbitro venezuelano Alexis Herrera relatou na súmula a ação do jovem, o que deve gerar denúncia da Conmebol, já que o menino infringiu o regulamento da competição.

A reportagem do jornal O Dia teve acesso com exclusividade à sumula da partida. Além de lembrar a invasão do jovem colombiano, Alexis Herrera fez questão de anotar que tanto Junior Barranquilla quanto o Flamengo se atrasaram para voltar do vestiário após o intervalo. Veja abaixo o texto completo.

"O jogo começou 1 segundo atrasado devido a uma mudança de campo entre os jogadores, o início do segundo tempo foi atrasado 1 minuto devido à saída de ambas as equipas fora do tempo regulamentar de acordo com o artigo 5.1.8 do manual do clube. Após o gol da equipe local a 90+1, um bangala vermelho brilhante foi visto na arquibancada norte alta, que foi disparado por 1 minuto. Art. 24, parágrafo E das normas de segurança do Clube de Futebol 2020. Alguns segundos antes do final da partida, um garoto de cerca de 12 anos entrou em campo para abraçar o jogador Gabriel Barbosa, número 9 do Flamengo, e antes de ser retirado pela polícia, o jogador, antes mencionado, interveio dando-lhe a camisa e o par de chuteiras com o jogo já terminado. Artigo 25 literal L do regulamento de segurança da Conmebol 2020. O árbitro informa que foi levado para o camarote designado, ocupado por técnicos da equipe do Flamengo, e que não teve acesso a outro, já que o estádio está em plena reforma para a Copa América e tem muitas áreas sem funcionamento."