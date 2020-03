João Lucas não compromete e passa por teste de fogo na estreia do Flamengo na Libertadores

Quando saiu a lista de relacionados do Flamengo para a estreia na Libertadores, diante do Junior Barranquilla, na última quarta-feira, a torcida sentiu falta de Rafinha, titular na lateral direita, que não viajou por conta de desgaste muscular. A partir desse momento, os torcedores ficaram preocupados com a atuação de João Lucas, reserva imediato na posição.

Como era de se esperar, João Lucas foi escalado como titular, atuou durante os 90 minutos, cumpriu o seu papel e passou no teste de fogo na estreia do Flamengo na Libertadores, apesar do cartão amarelo recebido antes dos dez minutos iniciais de jogo.

Veja abaixo os números de João Lucas no duelo com o Junior Barranquilla:

- 90 mins jogados

- 2 desarmes

- 1 interceptação

- 9/13 duelos ganhos

- 5 faltas sofridas

- 1 falta cometida

- 2/3 bolas longas

- 87% acerto no passe

- 1/1 drible certo

*Os números foram retirados do site "Sofascore".

O próximo jogo do Flamengo é neste sábado contra o Botafogo, às 18h, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio. Para este duelo, a tendência é que Rafinha retorne à equipe titular.