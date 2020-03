Dirigente do Flamengo pede coerência a Tite em convocações: 'Pode definir o Brasileirão'

Rio - A convocação de Bruno Henrique, Gabigol e Éverton Ribeiro ligou um alerta no Flamengo. O diretor de futebol do Rubro-Negro, Bruno Spindel, mostrou preocupação para o Brasileirão, principalmente no período da Copa América.

"A gente fica feliz pelos atletas, pelo reconhecimento e pelo Flamengo ser parte desse caminho. Dito isso, tem um problema para o Flamengo, e eu entendo que o treinador da Seleção deveria ser sensível a isso. Ele não pode fechar os olhos, já que uma convocação para a Copa América tira os principais atletas… Seja o clube que for, ele vai tirar os atletas por dez jogos em um momento crucial do Campeonato Brasileiro", disse o dirigente ao “Canal Ser Flamengo“.

Spindel também afirmou que as convocações de Tite podem acabar definindo o campeão brasileiro.

"Esperamos que ele haja com coerência. São dez rodadas. O treinador da Seleção Brasileira pode definir o campeão brasileiro. A gente entende o trabalho, mas ele pode definir o campeonato com as convocações que ele fizer. A gente trabalha duro, fizemos todo um trabalho de trazer esses atletas e investir para que eles possam dar alegria ao torcedor e atingir os objetivos com os títulos", completou.