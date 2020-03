Gabigol faz 'dancinha do Babu' após marcar em clássico contra o Botafogo

Rio - Autor do segundo gol do Flamengo no clássico contra o Botafogo, o atacante Gabigol comemorou imitando uma dança feita pelo ator e integrante do BBB 20, Babu. O jogador já havia se pronunciado sobre o integrante do reality show nas redes sociais.

Babu é torcedor do Flamengo e dentro do BBB já falou algumas vezes sobre o clube carioca. Ele também falou sobre a possibilidade de Gabigol ter saído do Rubro-negro, já que quando o ator entrou no reality a situação do atacante ainda não havia sido resolvida.