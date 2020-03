O arco e a flecha! Gabigol dispara como artilheiro e garçom do Flamengo em 2020

Rio - "Hoje tem gol do Gabigol". E assistência. O camisa 9 do Flamengo também tem se especializado em passes para gols, além das já habituais bolas na rede. Na vitória sobre o Botafogo (3 a 0), no último sábado e pela Taça Rio, disparou como o principal artilheiro e garçom do Flamengo em 2020: já são dez gols e quatro assistências, em nove jogos.

No ano, Gabriel Barbosa precisa de 58 minutos para participar de um lance de gol. Já tem média 1.11 tento por partida. Até aqui, marcou em oito dos nove compromissos do time de Jorge Jesus na temporada - só passou em branco contra o Junior Barranquilla (COL), na estreia da Libertadores.

Recentemente, Gabigol falou sobre o elevado número de assistências, que tem chamado a atenção tanto quanto o de gols:



"Na verdade sempre fui preocupado. No ano passado também dei muitas assistências. Claro que as pessoas às vezes veem mais o gol do que isso. Ou quando você não faz gol e nem assistência elas começam a te cobrar. Mas sempre falei que meu sonho é ser um jogador completo. Estou evoluindo, tenho 23 anos e ainda muito o que aprender. Todo mundo ainda tem muito o que crescer fisicamente e individualmente".

Cada vez mais o arco e a flecha do Flamengo, sendo o suporte e o objeto letal, Gabigol também projetou o próximo compromisso, que será diante do Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.



"Vai ser um jogo complicado, a gente vai estudar a equipe deles a partir de segunda-feira. Amanhã (domingo), vamos curtir a nossa folga. Já vimos algumas coisinhas deles, temos muito a melhorar ainda, estamos apenas no décimo jogo da temporada. Vamos crescendo pouco a pouco e matar a saudade do Maracanã (em jogo do Libertadores). Esperamos trabalhar para chegar muito bem", comentou o camisa 9 do Flamengo, na zona mista, após a vitória no clássico.



Como Gabriel citou, o elenco do Flamengo folgou neste domingo. A reapresentação já visando o jogo desta quarta, pela Libertadores, será às 17h.



Confira a lista de artilheiros e garçons do Flamengo em 2020:



GOLS:

Gabigol - 10

Bruno Henrique - 4

Pedro - 3

Everton Ribeiro - 3

Gerson - 2

Michael - 2

Arrascaeta - 1

Diego - 1

Filipe Luís - 1

Lucas Silva - 1

João Lucas - 1

Rodrigo Muniz - 1

Bill - 1



ASSISTÊNCIAS:

Gabigol - 4

Diego - 3

Michael - 2

Arrascaeta - 2

Pedro - 2

Vitinho - 2

Ramon (sub-20) - 2

Everton Ribeiro - 1

Bruno Henrique - 1

Renê - 1