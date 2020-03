Em dez jogos com o elenco principal em 2020, Flamengo atinge 93% de aproveitamento

Rio - O Flamengo vem dando o que falar nesse início de 2020. Até aqui, a equipe comandada por Jorge Jesus já faturou três títulos: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana. Após a goleada por 3 a 0 sobre o rival Botafogo, o Rubro-Negro atingiu a marca de 93,3% de aproveitamento em 2020.

A partida marcou a décima do Flamengo com o elenco principal. Até aqui, a equipe não perdeu. O Rubro-Negro venceu em nove oportunidades e empatou apenas uma vez, contra o Independiente Del Valle, 2 a 2, pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, no Equador.

Assim como na última temporada, o Flamengo segue bastante efetivo no ataque. Nos dez jogos, o Rubro-Negro marcou 27 gols, atingindo a média de 2,7 por partida. Na defesa, o clube sofreu oito gols, com média de 0,8 bola na rede por duelo disputado.

O próximo compromisso do Flamengo será diante do Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta-feira, no Maracanã, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Atual campeão, o Rubro-Negro conta com o apoio da torcida para manter a sequência positiva.