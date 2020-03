Comentarista exalta força do Flamengo no Maracanã e faz desafio: 'Traz o Liverpool'

Rio - O Maracanã tem sido uma arma fundamental para o Flamengo obter o sucesso dos últimos meses. Durante o "Bom Dia Fox" desta segunda-feira, o comentarista Eugênio Leal exaltou a força do Rubro-Negro e projetou uma possível revanche contra o Liverpool no estádio.

"O Flamengo, com o time principal, no Maracanã... Traz o Liverpool! Vamos ver o que é que dá. O Liverpool - que empatou com o Flamengo nos 90 minutos lá no Mundial de Clubes, ganhou na prorrogação, foi melhor na média do jogo - se jogar no Maracanã, muda a figura. Com a torcida do Flamengo em cima, pressionando, o time à vontade em casa. Então, para qualquer time do mundo, jogar com o Flamengo no Maracanã é furada", declarou o jornalista.

O Flamengo volta ao Maracanã na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Barcelona de Guayaquil-EQU, às 21h30, pela Libertadores.