'Pode até torcer para outro time, mas qualquer jogador sonha em atuar no Flamengo', diz Thiago Maia

Rio - O Flamengo é uma das potências do futebol sul-americano atualmente e objeto de desejo de grandes jogadores do futebol brasileiro. Flamenguista desde a infância, o volante Thiago Maia, contratado pelo rubro-negro nesta janela, falou sobre o desejo de atuar pela equipe carioca em entrevista ao 'Globoesporte.com'.



"Qualquer jogador tem o desejo de jogar no Flamengo. Pode até torcer para outro time, mas tem um desejozinho. Ainda mais hoje, em outro patamar. E realmente está. Tem que respeitar o momento dos clubes. Hoje é o momento do Flamengo. Espero que esse momento possa durar anos e anos", disse o jogador de 22 anos.



Emprestado pelo Lille ao Flamengo até junho de 2021, Thiago Maia já realizou cinco partidas até aqui com o rubro-negro e se destacou na estreia do clube na Libertadores, contra o Junior Barranquila. Revelado pelo Santos, o meia deve ser titular novamente na próxima quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, substituindo o ainda suspenso Willian Arão.