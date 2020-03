Flamengo confirma lesão na coxa de lateral; baixa preocupa Jesus para a Libertadores

Rio - Titular do Flamengo enquanto Rafinha se recupera de lesão, o lateral João Lucas será baixa para a equipe nos próximos jogos. Nesta segunda-feira, o clube divulgou que o jovem, que está completando 22 anos, sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou o tratamento.



João Lucas começou a partida contra o Botafogo como titular, mas foi substituído ainda na etapa inicial devido a lesão. O jovem lateral também atuou na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquila, na Colômbia. Berrío entrou no lugar do lateral aos 25 minutos do clássico no último sábado.



Agora, o Flamengo torce pela volta de Rafinha para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, na próxima quarta-feira. Caso o titular não se recupere a tempo, Jorge Jesus deve improvisar Berrío novamente na posição.