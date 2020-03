Gustavo Henrique, do Flamengo, pediu 'autorização' a Gerson para ir fantasiado de Coringa à festa de Diego

Rio - O elenco do Flamengo teve uma noite animada no último domingo. Os jogadores se encontraram para o aniversário de 35 anos de Diego Ribas. O número 10 do clube comemorou a data com uma festa à fantasia, e os atletas usaram a criatividade na hora de escolher o personagem.



Para comparecer ao evento, o zagueiro Gustavo Henrique escolheu o Coringa, como Gerson é carinhosamente chamado pela torcida. O camisa 2, em entrevista exclusiva ao jornal O Dia, explicou que conversou com o meia antes de definir a fantasia e revelou que os companheiros sugeriram que ele fosse de Professor Girafales, personagem do seriado mexicano Chaves.



"Eu comprei a fantasia já tem um tempo. Eu fiquei sabendo que o Gerson era o Coringa, mas eu perguntei a ele se ele iria à festa, mas ele disse que não. Então, eu disse que iria fantasia de Coringa. Se ele fosse, eu teria que escolher outra fantasia. E estavam brincando comigo de ser o Professor Girafales (personagem do Chaves), eles brincam comigo pelo tamanho (risos). Seria bacana também".



*A entrevista completa com Gustavo Henrique vai ao ar nesta quarta-feira.