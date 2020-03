João Lucas sofre lesão muscular grau 2 e deve desfalcar o Flamengo por, pelo menos, 20 dias

No dia do seu aniversário de 22 anos, João Lucas recebeu um presente de grego. Após realizar exames médicos, o lateral-direito soube que a lesão na parte posterior da coxa esquerda é grau 2 e que deve ficar, pelo menos, 20 dias sem poder atuar.

João Lucas sofreu a lesão no seu melhor momento desde que chegou ao Flamengo. O lateral-direito foi titular nas três últimas partidas, sequência que não havia feito desde que foi contrato pelo Rubro-Negro. Diante do Botafogo, o jogador sentiu a contusão e tentou continuar em campo, mas as dores não deixaram, e ele foi substituído por Berrío.

Sem João Lucas, Rafinha não terá reserva imediato. Com isso, Berrío deve ser relacionado para os jogos em que o jovem estiver fora de ação. Outra opção é chamar Matheuzinho, lateral destaque do time sub-20 do Flamengo.