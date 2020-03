"Minha vontade é continuar. Está nas mãos do Flamengo. Tem a ver financeiramente. A pessoa que me trouxe ao Brasil já teve, na outra semana, algumas reuniões com pessoas ligadas ao Flamengo", explicou o treinador.

Rio - Com contrato até o fim de maio com o Flamengo, o técnico Jorge Jesus ainda não definiu se vai permanecer no clube. No entanto, nesta segunda-feira, ele deu pistas sobre o futuro, em entrevista ao programa "Jogo Sagrado", da Fox Sports. O treinador admitiu que deseja seguir à frente da equipe rubro-negra, mas a situação depende de um acordo financeiro."Minha vontade é continuar. Está nas mãos do Flamengo. Tem a ver financeiramente. A pessoa que me trouxe ao Brasil já teve, na outra semana, algumas reuniões com pessoas ligadas ao Flamengo", explicou o treinador.

Apesar de especulações da imprensa portuguesa, Jesus nega que tenha um acerto para voltar ao país neste momento. Contudo, não esconde que segue sonhando em conquistar a Liga dos Campeões, principal competição de clubes na Europa.



"Claro que vou voltar a Portugal, só não sei quando. Já treinei o Benfica e o Sporting, poderia ir para o Porto. Quero ganhar uma Champions, é um sonho para mim. Mas o Flamengo me fez mudar o caminho desse sonho. Estou num país que trata o futebol como paixão, mas vou encerrar minha carreira em Portugal", garantiu.



Por fim, Jesus falou sobre o carinho pela terra natal e o que poderia mudar seus planos com o Flamengo.



"A única coisa que me faria voltar para casa é saudade. Nunca tinha pensado em sair de Portugal. Tive equipes de elite da Europa atrás de mim, mas nunca quis sair. Quais time da Europa podem me tirar daqui do Flamengo? Não são muitos. Um Barcelona, um Real Madrid...", admitiu.