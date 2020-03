Rio - O coordenador de seleções de base da CBF, Branco, negou que o meia Gerson, do Flamengo, tenha sofrido qualquer tipo de punição por ter se recusado a participar do torneio pré-olímpico, em agosto do ano passado. Segundo o dirigente, a não convocação do camisa 8 da Gávea se deu apenas por questões técnicas.

"Para mim, não é duro responder. Questão técnica de escolha. Concordo com vocês todos que está numa fase espetacular, é um grande jogador. Era meia, recuou no Flamengo achou essa posição de 2 ou 3 homem. Está jogando muito bem, tem futuro brilhante. Foi escolha técnica e tática. A gente não está penalizando o jogador. Ele tem merecimento, há outras convocações, e pode ser chamado como outros que foram", declarou Branco, em entrevista ao "Bem, Amigos!".

O dirigente também não fechou as portas para Gerson em uma possível convocação no futuro.

"[Gerson] Tem total condição de servir a seleção olímpica e a principal. Gerson vai ter chance? Vai ter chance de ser convocado novamente. Está numa fase esplendorosa. De repente em junho, na próxima convocação, vai estar na principal ou na olímpica", concluiu.