Rio - Convidado do "Jogo Sagrado", da Fox Sports, da última segunda-feira, o técnico Jorge Jesus relembrou o início de sua trajetória no Flamengo. Durante a atração, ele falou sobre a polêmica envolvendo a saída de Abel Braga, atualmente no Vasco, do clube e garantiu não ter negociado com o Rubro-Negro enquanto o treinador estava no cargo.

"Ao chegar ao Brasil, o convidei para almoçar comigo e ele não quis. Mas não tenho culpa nenhuma. Se não fosse eu, seria qualquer um. Nunca negociei com o clube enquanto ele estava como técnico. Parece que só depois que o treinador é demitido que vão atrás de outro. Isso não existe. Quando tiver Flamengo x Vasco da Gama , vou cumprimentá-lo. Tenho um respeito muito grande por ele", afirmou Jesus.