Rio - Gabigol entrou para história do Flamengo ao ser o artilheiro dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2019. A importância do feito tem feito com que alguns o coloque na galeria de grandes atacantes que vestiram a camisa rubro-negra. Para Aydano André Motta, o atual camisa 9 já ultrapassou nomes de peso.

"O Gabigol já é maior, na história do Flamengo, do que Adriano, Romário e Bebeto. Talvez não seja maior que o Nunes ainda”, disse o jornalista, durante o "Redação".

Aydano ainda fez questão de ressaltar que estava se referindo à história com a camisa do Flamengo.

"De conquistas, de importância, de tamanho mesmo. O Gabigol já fez muito mais que o Romário, por exemplo. Não tem nem comparação. Isso no Flamengo. Estou discutindo história. Muito maior que o Adriano, que é amado pela torcida do Flamengo. Gabigol já é muito maior”