O Flamengo deseja a permanência de Jorge Jesus, já iniciou as conversas com os agentes do treinador e, como o diretor Bruno Spindel afirmou ao LANCE!, não há um "plano B" neste momento. O português também já deu sinais de que quer ficar no clube, e a boa relação com o elenco é um dos fatores levados em consideração. Nesta terça, Filipe Luís afirmou que o grupo está esperando o comandante anunciar que renovará seu contrato com o Fla - válido até maio.



- A relação do Gabi com o Mister é engraçada. Ele é esse cara que vemos no campo, intenso. Se tiver que xingar, xinga. Briga. Mas quando sai do campo tem um coração enorme, beija. Tudo que pensamos, falamos com o Mister. Perguntamos se vai ficar. E ele sente o carinho. A sabedoria do Jesus para lidar com um grupo com tanto talento e tanta estrela, não é fácil. Ele criou essa comunhão com os jogadores que é espetacular de viver e de ver. Estamos esperando ele anunciar que vai ficar. É muito importante pra gente - afirmou.



O desejo do Flamengo é renovar com Jorge Jesus até dezembro de 2021 - até o final do mandato do presidente Rodolfo Landim. O técnico foi contratado pelo clube em junho de 2019 e conquistou os títulos do Brasileirão e Libertadores, assim como Filipe Luís, que chegou ao clube na mesma época que o treinador.



O lateral-esquerdo deu entrevista nesta terça, antes do treino no Ninho do Urubu. O trabalho foi fechado à imprensa, com o Mister mantendo o mistério sobre o time que irá a campo contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) nesta quarta. A partida no Maracanã, às 21h30, é pela segunda rodada do Grupo A.