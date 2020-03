Rio - Contratado na última temporada pelo Flamengo, o lateral Filipe Luis já soma cinco títulos em apenas seis meses como atleta do clube carioca. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o experiente jogador falou sobre os primeiros momentos na equipe e também comentou a parceria com Rafinha. Ambos atuaram em gigantes da Europa durante anos.



"Desde que cheguei aqui foi tudo muito melhor do que esperava. Clube, torcida, time... o jeito que jogamos e dominando a partida. O jogador ama jogar desse jeito. Sobre o Rafinha, me completo muito com ele e funcionamos bem. Eu fico mais por dentro e ele gosta de ir na linha de fundo", disse Filipe Luis, que complementou:



"A gente tenta passar a experiência e os conceitos básicos. A gente sabe que com o poder ofensivo do nosso time, se não sofrermos gols a chance de ganhar e enorme. Sem dúvida é o melhor momento da minha carreira. Fisicamente dos 25 aos 30 e melhor, mas o time me ajuda nessa parte também", completou o jogador do Flamengo.