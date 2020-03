Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo faz a segunda partida da nova edição do torneio nesta quarta-feira. Na última semana, a equipe bateu o Junior Barranquila-COL por 2 a 1, fora de casa, e agora recebe o Barcelona de Guayaquil-EQU, no Maracanã. O técnico da equipe equatoriana, Fabián Bustos, projetou o duelo contra o time carioca e prometeu partida equilibrada.



"A estratégia será estar 100% concentrado. O Flamengo é um ótimo time, o melhor do continente, está passando por um momento doce. Se tivermos 100% podemos equilibrar o jogo. Vai ser complicado, mas é bom jogar contra os melhores", disse Fabián Bustos, que complementou:



“Nos últimos 10 jogos, ganhou nove e empatou um. É um time poderoso e com muita hierarquia. Tenho certeza de que podemos ser competitivos e ter um bom jogo. O resultado é importante, mas também como vamos jogar”, encerrou o comandante em coletiva.