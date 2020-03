Dos males o menor. Após relatar dores musculares em uma das coxas, Michael realizou exames médicos, que constatam "apenas" um edema. Por precaução, o atacante, no treino desta manhã, fez trabalhos específicos na academia, correu em volta do campo e fará tratamento intensivo para não desfalcar o Flamengo nesta quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada da Libertadores.

O técnico Jorge Jesus corre risco de não ter Michael à disposição, mas por outro lado o comandante ganhou os reforços caseiros de Arrascaeta, Rafinha e Rodrigo Caio nos treinos desta semana. O meia havia sido poupado contra o Botafogo por conta de dores musculares, e o lateral e o zagueiro estão recuperados de lesão muscular na coxa esquerda.

O único jogador que está entregue ao departamento médico é o lateral João Lucas. O Flamengo confirmou que o camisa 30 sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento. Segundo apurou a reportagem, a contusão foi de grau 2, e o jogador deve ficar sem atuar por, pelo menos, 20 dias

Com isso, Rafinha está sem substituído imediato para a posição, e Berrío será o seu reserva durante o período que o jovem João Lucas estiver inativo. A outra opção é convocador Matheusinho, do time sub-20 do Flamengo, jogador que tem sido elogiado pelas atuações nas categorias de base.