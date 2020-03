Atacante espanhol recusou oferta de Jorge Jesus para defender o Flamengo

Rio - Pablo Marí foi uma das grandes apostas bem sucedidas do Flamengo no ano passado. Porém, o espanhol quase teve um compatriota no elenco em 2019. Em entrevista à Fox Sports, Jorge Jesus revelou que tentou trazer um atacante nascido na Europa.

"Queria dois jogadores do La Coruña (um deles era o Pablo Marí). O outro era o Carlos Fernández, centroavante, que está no Granada. Mas ele não quis vir -, revelou Jorge Jesus, no programa exibido na última segunda-feira (09)", afirmou.

A contratação de um centroavante pedida por Jorge Jesus desde o ano passado só chegou em 2020. Pedro, revelado pelo Fluminense, e que pertence à Fiorentina foi contratado pelo clube carioca.