Rio - Ainda sem uma definição sobre o futuro de Jorge Jesus, o Flamengo já começa a ventilar uma possibilidade para caso o português não renove o seu contrato. De acordo com o repórter Eric Faria, a equipe carioca ainda irá esperar pelo treinador por mais 45 dias.

"O Mister tem mais três meses de contrato e, em 45 dias, se o definitivo não estiver no papel, se ele não confirmar a renovação, o Flamengo vai no mercado. Não que não vá continuar negociando depois desses 45 dias. Imagino que vá ficar negociando até o último minuto. Mas a partir de 45 dias contando da semana passada, o Flamengo vai começar a se precaver", afirmou.

O Flamengo busca renovar o contrato do treinador até o fim de 2021. De acordo com Eric Faria, caso Jorge Jesus não continue, o clube carioca deverá procurar um comandante estrangeiro para a sua vaga.

"E posso garantir a vocês e para o torcedor que, se o Flamengo for ao mercado, não irá no mercado brasileiro. Tem 95% de chances de, se o Jorge Jesus não ficar, o próximo técnico do Flamengo ser também um técnico estrangeiro", revelou.