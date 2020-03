Em bom momento na Europa, lateral revela interesse no Flamengo: 'Qualquer jogador gostaria'

Rio - O Flamengo vive um dos maiores momentos da sua história. Atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além de ter garantindo a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana em 2020, o clube virou alvo de diversos jogadores que atuam pelo Brasil e até na Europa. Prova disso, foi a declaração feita por Junior Caiçara ao "Fox Sports".

O lateral-direito de 30 anos, que atua pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia, foi perguntado se há algum plano em retornar ao Brasil. O atleta garantiu que não pretende voltar ao país por enquanto, mas revelou que gostaria de defender o Rubro-Negro caso o retorno se concretizasse.

"A verdade é que eu não quero voltar hoje. Eu estou bem aqui, minha família está bem na Turquia, as coisas estão funcionando corretamente. E eu não tenho essa vontade enorme de voltar para o Brasil. Mas, pelo que eu vejo do futebol brasileiro, hoje, o clube que eu gostaria de jogar é o Flamengo. É óbvio.", disse o jogador, que prosseguiu:



"Qualquer jogador, hoje, gostaria de voltar para o Brasil e jogar por um grande clube como o Flamengo. Por ser um clube que está conquistando muitos títulos, pelo treinador que tem, pela estrutura, pelo que as pessoas estão falando. Então, seria o Flamengo, a minha preferência, hoje", concluiu o defensor.

Caiçara vive um ótimo momento na Turquia, o Istanbul é o atual líder do Campeonato Turco. Na temporada, o defensor tem 33 partidas e seis assistências.