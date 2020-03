Com um desfalque, Flamengo divulga relacionados para duelo da Libertadores

Rio - A poucas horas de entrar em campo para seguir a defesa do título da América, o Flamengo divulgou os relacionados para o confronto desta noite, diante do Barcelona-EQU, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. Com transmissão em tempo real do LANCE!, a bola rola às 21h30 para o duelo.



Jorge Jesus relacionou atletas que eram dúvidas por questões físicas. São eles, todos recuperados de dores musculares: Arrascaeta, Rafinha e Rodrigo Caio. Os dois últimos preocupavam mais.



Em contrapartida, o português não poderá contar com Willian Arão, expulso na finalíssima da Recopa Sul-Americana e suspenso para a estreia da Libertadores e, agora, com a extensão da pena, também para este jogo. Thiago Maia será o titular na vaga do camisa 5.